Сын Щербакова опроверг слухи о пневмонии и госпитализации отца в реанимацию
Сын актера Щербакова опроверг слухи о его болезни и госпитализации в реанимацию
Фото: [rutube.ru/Время покажет]
Народный артист РФ Борис Щербаков идет на поправку. Информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий.
Ранее Mash сообщил, что в палату актера Бориса Щербакова в честь юбилея пустили жену и сына. По информации источника, медики диагностировали артисту анемию, вызванную кровопотерей после неудачного падения с лестницы.
Чуть позже этот же Telegram-канал сообщил об ухудшении состояния Щербакова.
«Он поправляется, все нормально. Никакой реанимации, никакой пневмонии — это все ерунда», — сказал Василий.
Щербакова госпитализировали 5 декабря после падения на лестничной площадке, в результате чего у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лицевой кости и нарушение сердечного ритма. Врачи также зафиксировали смещенную скуловую кость, которую необходимо было зафиксировать металлической спицей.
Это не первый случай госпитализации знаменитого актера. В сентябре у него случился сердечный приступ, но врачи сумели стабилизировать его состояние. Ранее Щербаков также перенес коронавирус.
Ранее Baza сообщила, что в Москве госпитализирован актер Сергей Белоголовцев.