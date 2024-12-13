Сын Щербакова опроверг слухи о пневмонии и госпитализации отца в реанимацию

Народный артист РФ Борис Щербаков идет на поправку. Информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий.

Ранее Mash сообщил, что в палату актера Бориса Щербакова в честь юбилея пустили жену и сына. По информации источника, медики диагностировали артисту анемию, вызванную кровопотерей после неудачного падения с лестницы.

Чуть позже этот же Telegram-канал сообщил об ухудшении состояния Щербакова.

«Он поправляется, все нормально. Никакой реанимации, никакой пневмонии — это все ерунда», — сказал Василий.

Щербакова госпитализировали 5 декабря после падения на лестничной площадке, в результате чего у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом лицевой кости и нарушение сердечного ритма. Врачи также зафиксировали смещенную скуловую кость, которую необходимо было зафиксировать металлической спицей.

Это не первый случай госпитализации знаменитого актера. В сентябре у него случился сердечный приступ, но врачи сумели стабилизировать его состояние. Ранее Щербаков также перенес коронавирус.

Ранее Baza сообщила, что в Москве госпитализирован актер Сергей Белоголовцев.