Олимпийский чемпион Васильев считает пародией на биатлон турниры без участия россиян

Дмитрий Васильев признался, что потерял интерес к просмотру международных турниров. Спортсмен обратил внимание, что призовые места в последнее время преимущественно занимают участники из Норвегии. Он напомнил, что норвежским спортсменам разрешено использовать допинг при незначительных заболеваниях.

«Это пародия на биатлон», — заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Олимпийский чемпион Васильев считает, что спортсменам очень сложно обойти участников, употребляющих допинг. По его мнению, норвежцы приложили усилия для того, чтобы препятствовать выступлениям своего главного конкурента.

«Поэтому сейчас смотреть на биатлон печально», — отметил собеседник «РБК Спорт».

Эксперт отметил, что в настоящее время оценить уровень российских стартов проблематично. Спортсменам необходимо выступать наравне с участниками из других стран. Только в условиях конкуренции можно понимать реальный уровень подготовки. По мнению эксперта, в составе сборной РФ однозначно есть квалифицированные спортсмены. В случае их допуска на международные турниры россияне могли бы продемонстрировать высокие результаты.

Ранее сообщалось, что Михаил Девятьяров провел первую лыжную тренировку в Подмосковье.