Михаил Девятьяров провел первую лыжную тренировку в Подмосковье

Чемпион мира среди юниоров, чемпион России, победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров-младший провел первую лыжную тренировку из серии мастер-классов от звезд спорта в парках Подмосковья, она состоялась на лыжной трассе «Волкуша» в Лыткарине. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Уже через неделю на стадионе «Снежинка» в Химках своими профессиональными секретами с жителями Подмосковья поделится бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Николай Морилов. Ждем всех этой зимой на тренировках!», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

В рамках первой тренировки спортсмен провел разминку на свежем воздухе, после чего рассказал о своем опыте, чтобы научить начинающих кататься на лыжах. После тренировки он ответил на вопросы любителей лыжных гонок и раздал автографы. В рамках мероприятия желающие также приняли участие в эстафетах и конкурсах.

Найти анонсы предстоящих мастер-классов можно здесь. Мероприятие организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.