Омбудсмен Гайворонский: некоторые вузы потеряют абитуриентов из-за новых правил сдачи ЕГЭ

Измененные правила коснутся только ростовских педагогических вузов. От абитуриентов будут требовать сдачи ЕГЭ по одному из профильных предметов. В настоящее время выпускники сдают два обязательных предмета — это русский язык и математика. Еще две дисциплины они выбирают самостоятельно. Со следующего года один из этих предметов должен быть профильным.

Эксперт Владимир Гайворонский признался, что будущие педагоги не всегда выбирают профильный предмет. Если у одиннадцатиклассника есть выбор сдать иностранный язык или обществознание, то в приоритете для него будет второй предмет из-за его доступности. Хотя знания иностранного были бы более для него востребованными в будущем. С точки зрения выпуска квалифицированных кадров инициативу можно оценивать положительно.

Но сеть другая сторона вопроса. В советское время абитуриент много раз пытался сдать вступительные экзамены, потому что был нацелен исключительно на одну специальность. Не вышло в этом году стать студентом, значит впереди еще есть год подготовки. Современная молодежь мыслит иначе. Они пойдут в тот вуз, где пройдут по баллам и требованиям. Педагогическая отрасль пострадает.

«Я уверен, что если для поступления придется сдавать обязательный ЕГЭ по профильному предмету, то некоторые вузы потеряют абитуриентов. И хотя в итоге мы будем получать хорошо подготовленные кадры, привлекательность обучения снизится на педагогических направлениях подготовки», — уверен Гайворонский.

Эксперт знает, как найти выход из ситуации — повысить педагогам заработную плату. Тогда студенты будут стремиться поступить именно в педагогический вуз. Своим выбором они будут гордиться.

Ранее мы сообщали, что выпускники Подмосковья могут узнать результаты ЕГЭ с помощью онлайн-сервиса.