Выпускники Подмосковья могут узнать результаты ЕГЭ с помощью онлайн-сервиса

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале, предупредили в ведомства. Им нужно будет авторизоваться, перейти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета. Кроме того, на портале можно ознакомиться с результатами экзаменов прошлых лет, если они сдавались после 2019 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.