Выпускники Подмосковья могут узнать результаты ЕГЭ с помощью онлайн-сервиса
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Выпускники Подмосковья смогут ознакомиться с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на портале госуслуг с помощью онлайн-сервиса. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале, предупредили в ведомства. Им нужно будет авторизоваться, перейти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета. Кроме того, на портале можно ознакомиться с результатами экзаменов прошлых лет, если они сдавались после 2019 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.