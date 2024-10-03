Омбудсмен Гайворонский одобрил запрет гольфа в школах РФ

Эксперт отметил, что организовать игру в гольф в российских школах сложно. Необходимо подготовить поле. Проект требует финансирования. Кроме того, ребята не привыкли к такому виду спорта. Он кажется слишком экзотичным. Нетипичный для России чир-спорт нашел единомышленников, но в более старшей категории населения. Вид спорта можно оставить в рамках дисциплин вузов. Омбудсмен уверен, что в школах необходимо культивировать более популярные виды спорта.

«Последние годы в школах на уроках физической культуры приветствуется максимальное количество физических активностей», — сообщил RostovGazeta Владимир Гайворонский.

Эксперт уверен, что у современных детей должен быть выбор. Кому-то не нравится играть в футбол, а кто-то не может позволить себе из-за проблем со здоровьем. Такие школьники могут выбрать другой вид спорта. Важно, чтобы физическая активность приносила юным россиянам удовольствие.

В рамках эксперимента гольф начали преподавать в нескольких учебных заведениях Ростовской области в 2018 году. Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа об исключении этих видов спорта с нового учебного года из-за их невостребованности.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены примут участие в турнире по гольфу в Подмосковье.