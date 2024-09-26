Российские и белорусские спортсмены примут участие в турнире по гольфу в Подмосковье
Фото: [mo.golf]
Российские и белорусские школьные команды и юниоры в возрасте до 14 лет примут участие в V турнире по гольфу «Лига будущих чемпионов», который пройдет завтра в Дмитрове на базе «Дмитров Гольф Резорт». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состязаниях примут участие 15 команд из Подмосковья, Белоруссии и Татарстана. Турнир впервые выйдет на международный уровень. Федерация гольфа Московской области подготовила для победителей приз — полноценный гольф-центр с набором клюшек для тренировок на пришкольной территории. Отметим, что соревнования проведут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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