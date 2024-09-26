Российские и белорусские спортсмены примут участие в турнире по гольфу в Подмосковье

Российские и белорусские школьные команды и юниоры в возрасте до 14 лет примут участие в V турнире по гольфу «Лига будущих чемпионов», который пройдет завтра в Дмитрове на базе «Дмитров Гольф Резорт». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.