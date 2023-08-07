Омбудсмен: Родители мужчины, погибшего из-за медицинской халатности, получили компенсацию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на странице в своей социальной странице рассказала, что с 2022 года ведомством было направлено в суд более десяти административных исков, пишет агентство « РИА Новости ». В большинстве случаев суд стал на сторону потерпевших. Без помощи аппарата уполномоченного по правам человека РФ разобраться в ситуации было невозможно.

Омбудсмен Москалькова отметила, что люди обращаются за помощью по разным причинам. Не устраивает качество дорог или необходимо помочь в переводе в другое исправительное учреждение, есть жилищные проблемы. Татьяна Москалькова поделилась одним из самых запоминающихся случаев. 50-летнему мужчине делали операцию, после которой он умер. Выяснилось, что причиной смерти стала медицинская халатность. Во время операции в животе был оставлен марлевый шарик. Родители погибшего мужчины долго искали способы добиться наказания докторов и выплаты денежной компенсации. Им отказывали по разным причинам.

«Совместно с органами прокуратуры мы провели тщательную проверку и обнаружили серьезные нарушения, допущенные в ходе следствия. Это дало нам основание подать в суд административный иск о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства и денежной компенсации женщине», - рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова

После обращения к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой удалось добиться справедливости. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Отец погибшего пациента уже умер, но мать получила компенсацию.