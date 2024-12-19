Омбудсмен Волынец не подтвердила, что в Казани мать рассылала фото голой дочери мужчинам

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец опровергла информацию о том, что местная жительница Казани рассылала фото своей голой 5-летней дочери разным мужчинам, сообщил inkazan.ru.

Издание ссылается на данные Mash Iptash, согласно которым в полицию обратилась местная жительница Казани. Она представилась бабушкой 5-летней девочки. Женщина была уверена, что мама ребенка позволяет отчиму совершать сексуальные действия над малолетней. С ее слов, уроженец Таджикистана трогает девочку и снимает происходящее на видео.

У женщины были претензии и к матери ребенка. Она уверена, что в телефоне мамы есть фото девочки, предположительно, голые. Их она рассылала в сообщениях различным мужчинам. Бабушка наставила, что внучка должна жить вместе с ней.

Сотрудники правоохранительных органов разобрались в ситуации. Медики не установили факт сексуального насилия. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила Inkazan, что информация о домогательствах не подтвердилась. Факт рассылки фотографий также не доказан.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 27-летнюю девушку заподозрили в сексуальных домогательствах подростка.