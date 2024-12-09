В Кузбассе 27-летнюю девушку заподозрили в сексуальных домогательствах подростка

Кроме того, в сети появилось видео, где подросток сидит в ванне и отворачивается от девушки, которая пытается поцеловать его. Пользователи уверены, что девушка на видео и 27-летняя местная жительница — это один и тот же человек.

Поводом для подозрений стал инцидент с 15-летним мальчиком. По словам автора поста, подросток вернулся домой в ссадинах и царапинах. На вопрос матери ответил, что 27-летняя девушка была слишком настойчивой. По его словам, она настаивала на интимной близости.

Автор поста сообщил, что после этого происшествия был еще один случай. По его данным, девушка предложила подростку распить спиртные напитки. Дождавшись действия алкоголя, пыталась совершить акт сексуального насилия.

На данный момент сообщения, опубликованные в соцсетях, не подтверждены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки Харлашин стоял на профучет и не проявлял признаков девиантного поведения.