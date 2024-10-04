Омичи рассказали Городу55, почему остаются в аварийных домах

Жители Омска рассказали, почему не хотят переезжать из многоэтажных домов. Здания признаны аварийными, но находятся в центре города, сообщил gorod55.ru.

В Омске располагается два двухэтажных дома, жители которых переживают из-за возможного демонтажа зданий. Зимой сгорел третий дом, признанный ранее аварийным. Жителей успели расселить до инцидента. Участок расчистили. Городу55 стало известно, что в это время также планировался снос пристройки с теплоузлом. Жители настояли, чтобы этого не делали. Ведь тогда пережить зиму без отопления было бы проблематично.

Второй дом таже могут снести. Расселение уже прошло, но несколько человек решили остаться. В здании есть все коммунальные услуги. Аварийным его признали в 2013 году.

«Две-три семьи. Им дали такую сумму, на которую в этом районе такую площадь никогда не купишь», — рассказала Городу55 омичка Нина, проживающая около 40 лет в соседней двухэтажке на Октябрьской, 11.

Третий дом могут признать аварийным. Жители обратились в суд с просьбой объявления запрета на его снос. Жильцы признаются, что не хотят переезжать. В настоящее время они живут в центре города. В случае расселения могут оказаться на окраинах. Люди объединились и самостоятельно ремонтируют дом, следят за его благоустройством. Здание обрело ухоженный вид.

«Плохо будет, если признают аварийным. Ладно, если договорятся с нами, например, выкупить даже не такую площадь, как у нас в 50-60 «квадратов», но хотя бы метров 40, чтобы в нашем районе можно было купить», — рассказала жительница дома Нина.

Ранее сообщалось, что ремонт более пятисот кровель провели в многоквартирных домах Подмосковья за три месяца.