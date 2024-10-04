Ремонт более пятисот кровель провели в многоквартирных домах Подмосковья за три месяца

С июля 2024 года специалисты коммунальных служб Подмосковья провели ремонт более 560 кровель в многоквартирных домах, чтобы устранить протечки. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках работ специалисты восстановили герметичность покрытий, а также выполнили локальная замена поврежденных участков. В ведомстве уточнили, что протечки должны устраняться в течение 24 часов с момента обращения. При этом на ремонт могут отводить трое суток, если протечки были выявлены в перекрытиях.

Сообщить о дефектах кровли жители могут в свою управляющую организацию. Оставить заявку также можно на портале Единой диспетчерской службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.