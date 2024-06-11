Омичи отказались покидать разрушающейся аварийный дом

Покинуть разрушающееся здание омичей, проживающих по адресу улица Магистральная, 47А, лично уговаривали сотрудники правоохранительных органов и специалисты департамента жилищной политики и администрации Советского округа. По состоянию на 10 июня никто не пошел на компромисс, сообщает gorod55.ru .

В доме находится 162 квартиры. Обход каждого помещения не принес желаемого результата комиссии. В администрации Омска Городу55 рассказали, что гражданам предложили два варианта. Первый — переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд. Второй — расположиться в пункте временного размещения. Однако каждый из жильцов написал письменный отказ.

«По данным на 10 июня все проживающие продолжают оставаться в своих жилых помещениях», — сообщили Городу55 в администрации Омска.

Эксперты ООО «Аналитика» проверили здание. Вердикт — в любой момент могут обрушиться несущие конструкции. Объект признан аварийным. Жильцам в администрации города предлагают выплатить компенсацию или же предоставить другое жилье. На время, пока данный вопрос будет решаться, им рекомендовано воспользоваться предложенными вариантами. Мэр города Сергей Шелест отметил, что насильно никто не имеет право выселять людей, однако находиться в здании опасно.

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