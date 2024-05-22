Еще 27 проектов реновации планируется запустить в Подмосковье до конца года. В их рамках в регионе расселят более 17 тысяч жителей, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министр напомнила, что программа реновации нацелена на сокращение аварийного и ветхого жилфонда и создание комфортных условий проживания со всей необходимой инфраструктурой.

По словам Федотовой, программа стартовала в Подмосковье в 2021 году — в Мытищах и Раменском. В новые квартиры переехали уже 126 человек. Сейчас в работе находится 178 проектов реновации, в рамках которых расселят полтора миллиона квадратных метров и переселят 61 тысячу человек.

Недавно стартовали еще 12 проектов, которые позволят переселить более семи тысяч человек, а до конца года запустят еще 27 проектов с планируемым расселением 17 тысяч жителей.

Помимо этого, в регионе планируется привести в порядок 540 гектаров заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. На их месте появятся новые городские кварталы.