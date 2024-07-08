Омичи в суде добились компенсации за отсутствие коммунальных услуг зимой

Омичи, которые не смогли добиться выплаты компенсации за некачественные коммунальные услуги, написали заявление в прокуратуру. Региональное ведомство подало иск в суд. Требование омичей признали законным, сообщает gorod55.ru .

Омичи, в числе которых 64-летняя пенсионерка, 65-летний инвалид 2-й группы и 87-летняя ветеран труда, получат компенсации от поставщика услуг за то, что на протяжении с 4 по 21 декабря 2023 года они вынуждены были пребывать в неотапливаемых квартирах. Максимальная температура воздуха в помещениях, которая была тогда зафиксирована, составила 16 градусов. Важно учесть, что на улице в это время стоял мороз. Столбик термометра опускался до показателя минус 29 градусов.

Жильцы подали заявление, потому что требовали сделать перерасчет коммунальных услуг. Они отказывались платить за дни, когда квартиры не отапливались. Поставщик услуг отказал. Через суд пенсионерам и всем жильцам удалось добиться справедливости. Также поставщика оштрафовали, потому что он не выполнил законные требования своих абонентов в досудебном порядке. Сумма штрафа составила 9 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в связи с жарой в регионе.