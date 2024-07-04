Коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме в жару

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы в связи с жаркой погодой. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каждый день поливом газонов и клумб, уборкой дворовых территорий занимаются свыше 17 тысяч работников. Привлечено три с половиной тысячи единиц спецтехники.

В жаркую погоду особое внимание уделяется охлаждению дорог, чтобы снизить уровень деформации покрытия. Для этого в усиленном режиме проводится полив внутридворовых проездов.

Чтобы спасти растения от засухи, кустарники, клумбы и газоны поливают большим количеством воды.

Работникам коммунальных служб раздают питьевую воду. Также графики их работы адаптируют под текущие условия. К примеру, увеличивается обеденный перерыв, чтобы сотрудники меньше времени проводили под палящим солнцем.