Женатый уфимец через сайт знакомств встретил мошенницу и оставил семью без денег

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан рассказала, на какие уловки идут мошенники ради получения выгоды, сообщил mkset.ru. Так, супруги из Уфы перевели аферистам 5 млн руб., которые взяли в кредит у банка.

Уфимец, несмотря на наличие полной семьи, зарегистрировался на сайте знакомств. Одна из девушек проявила к нему интерес. Они начали общаться. Со временем новая знакомая рассказала о способе быстрого заработка больших денег на бирже и предложила мужчине тоже попробовать. Уфимец хотел продолжить общение и был не против дополнительного заработка.

Вскоре мужчине позвонил лжесотрудник банка и предложил оформить кредит. Мужчина не возражал и перевел на биржу 3 млн руб.

«Совсем скоро мошенники связались с супругой обманутого и предложили такую же схему заработка», — расскали в полиции Башкирии.

Женщина некоторое время колебалась, но в итоге согласилась. Она взяла в кредит 2 млн руб. Позже супруги поняли, что их обманули, и признались друг другу в происшедшем. Возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба семьи составила 5 млн руб.

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