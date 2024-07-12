Омск затопило после ливня с градом

В Омске из-за дождя затопило проспект, переулок и подземный переход. В местном баре сотрудники были вынуждены ходить в резиновых сапогах по колено, воду откачивают наносами, потому что коммунальные службы города ждать пришлось бы сутки. Местные жители делятся кадрами последствий непогоды в социальных сетях, сообщает gorod55.ru .

Город55 связался с сотрудниками затопленного бара. После ЧП они переживали, потому что представители местного водоканала сообщили, что могут приехать только в течение суток

«Нас затопило через канализацию. У нас стоит входной клапан, но он просто не справился. Поэтому пришлось экстренно покупать насосы (один был, но его явно не хватало) и откачивать воду», — рассказала представитель заведения Элина Овсянникова.

Уровень воды составил примерно 30-40 сантиметров. Сотрудники откачивали ее до полтретьего ночи. Вода ушла, а проблемы остались: мокрые стены, мебель и запах сырости.

На одном из фото в местных пабликах видно, что подземный переход также затоплен. В нем стоят молодые люди. Уровень воды достигает их колен. В некоторых районах временно было прекращено движение троллейбусов, что негативно отражалось на комфорте горожан. Один из автомобилей мог утонуть на улице Гашека, но водитель сумел выехать из огромной лужи, которую горожане сравнили с морем.

Накануне в городе шли ливни с градом. Град размером с горошину также доставлял неудобства. Особенно переживали водители. Создавалось впечатление, что ледяные кубики разобьют стекла авто. Также прошел сильный ветер. Вблизи детского сада и поликлиники деревья вырвало с корнем. Одно дерево упало на тротуар. Сломанная береза повисла на электрических проводах. Еще одно дерево упало на припаркованный по улице Декабристов автомобиль.

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