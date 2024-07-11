За день минимум 38 человек погибли из-за ударов молний в Индии

Трагедии случаются в разных районах на фоне наводнений, из-за которых спокойная жизнь в штате подошла к концу. Чаще всего от разгула стихии гибли сотрудники ферм и люди, которые пытались спрятаться от непогоды под деревьями. Наибольшее число зафиксированных смертельных случаев произошло в городе Пратапгарх, где скончались 11 человек. Также отмечается, что у десятков людей были зафиксированы ожоги различной степени тяжести. Вероятно, что жертв станет еще больше. На протяжении пяти ближайших дней дожди с грозами продолжатся.

Ранее мы писали о том, что в водоемах Подмосковья участились случаи гибели детей во время купания. Так, в начале текущей недели 8-летний мальчик из Ногинска отправился кататься с друзьями на велосипеде, а в итоге утонул в реке.