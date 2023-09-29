Омский суд избрал меру пресечения для таксиста, которого подозревают в развращении девочки

Мужчину будут держать в СИЗО на протяжении двух месяцев. Предполагается, что 23 сентября он находился в селе Лузино, где надругался над подростком. Девочке 13 лет. Во время следственных действий выяснилось, что подозреваемый ранее уже совершал противоправные действия сексуального характера против двух несовершеннолетних девочек в разных населенных пунктах Омской области.

В случае если вину мужчины докажут, его могут лишить свободы сроком на 20 лет. Решение суда о пребывании в СИЗО в силу еще не вступило. Следователи продолжают собирать доказательства. Отмечается, что происшествие в селе Лузино произошло в момент, когда таксист находился на рабочем месте.

Ранее сексолог Виктор Стрекалин рассказал об откровенных желаниях своих клиентов. Специалист отмечает, что отклонением от нормы считается сексуальная тяга к детям, пожилым людям и животным. В остальных случаях необходимо просто проконсультироваться с сексологом и сменить ориентир в предпочтениях.