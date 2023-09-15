Сексолог Стрекалин рассказал о тайных желаниях своих клиентов и проблемах супружеских пар
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Сексолог Виктор Стрекалин рассказал, с какими проблемами обращаются люди. Эксперт также поделился самыми необычными желаниями или фобиями своих клиентов, сообщает nashgorod.ru.
Сексолог Виктор Стрекалин рассказал, что чаще всего на консультацию приходят семейные пары. Быт, работа, воспитание детей занимает лидирующие позиции, а на близость нет ни времени, ни желания. После общения со специалистом выясняется, что желание есть, просто надо его снова вывести на доминантные позиции.
«Обычно люди боятся признаться в этом (прим. - в своих желаниях) друг другу напрямую, поэтому становится проще вовсе откинуть интимную близость, этому также способствует стеснение перед самим собой и установки, качающиеся того, что что-то из желаний — неправильно и такого хотеть нельзя», — объясняет «Нашему городу» сексолог Виктор Стрекалин
Сексолог Стрекалин заметил, что мужчины хотят больше активности от женщины. В свою очередь прекрасный пол жаждет более страстного общения, даже с применением грубости.
Эксперт поделился необычными случаями из своей практики. Так, одна девушка испытывала влечение только к овощам и совершенно не интересовалась мужским полом. Интимный процесс у нее был исключительно с овощами, хотя она встречалась с парнем.
«С одной стороны, это никому не вредит с другой же — это сигнализирует о смещении объекта вожделения, что говорит о нарушении восприятия», — рассказывает доктор.
Один мужчина пришел на консультацию, чтобы узнать мнение, может ли он воплотить свою фантазии с пылесосом. Такое желание нельзя считать отклонением. Происходят сбои, когда некуда направить энергию. Когда проблема решена, то и страстные фантазии пропадают.
Сексолог Виктор Стрекалин назвал отклонения, когда действительно стоит паниковать: если человека тянет к людям пожилого возраста, детям или животным.
«Вот такие нарушения — не норма. И здесь задача специалиста заключается в том, чтобы сместить объект влечения, но пока ведется работа необходимо свести к минимуму возможности реализации такого нарушения», — объясняет эксперт.
Эксперт призывает не принимать никаких действий, которые нарушают закон и личные рамки другого человека.