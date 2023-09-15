Сексолог Стрекалин рассказал о тайных желаниях своих клиентов и проблемах супружеских пар

Сексолог Виктор Стрекалин рассказал, с какими проблемами обращаются люди. Эксперт также поделился самыми необычными желаниями или фобиями своих клиентов, сообщает nashgorod.ru .

Сексолог Виктор Стрекалин рассказал, что чаще всего на консультацию приходят семейные пары. Быт, работа, воспитание детей занимает лидирующие позиции, а на близость нет ни времени, ни желания. После общения со специалистом выясняется, что желание есть, просто надо его снова вывести на доминантные позиции.

«Обычно люди боятся признаться в этом (прим. - в своих желаниях) друг другу напрямую, поэтому становится проще вовсе откинуть интимную близость, этому также способствует стеснение перед самим собой и установки, качающиеся того, что что-то из желаний — неправильно и такого хотеть нельзя», — объясняет «Нашему городу» сексолог Виктор Стрекалин

Сексолог Стрекалин заметил, что мужчины хотят больше активности от женщины. В свою очередь прекрасный пол жаждет более страстного общения, даже с применением грубости.

Эксперт поделился необычными случаями из своей практики. Так, одна девушка испытывала влечение только к овощам и совершенно не интересовалась мужским полом. Интимный процесс у нее был исключительно с овощами, хотя она встречалась с парнем.

«С одной стороны, это никому не вредит с другой же — это сигнализирует о смещении объекта вожделения, что говорит о нарушении восприятия», — рассказывает доктор.

Один мужчина пришел на консультацию, чтобы узнать мнение, может ли он воплотить свою фантазии с пылесосом. Такое желание нельзя считать отклонением. Происходят сбои, когда некуда направить энергию. Когда проблема решена, то и страстные фантазии пропадают.

Сексолог Виктор Стрекалин назвал отклонения, когда действительно стоит паниковать: если человека тянет к людям пожилого возраста, детям или животным.

«Вот такие нарушения — не норма. И здесь задача специалиста заключается в том, чтобы сместить объект влечения, но пока ведется работа необходимо свести к минимуму возможности реализации такого нарушения», — объясняет эксперт.

Эксперт призывает не принимать никаких действий, которые нарушают закон и личные рамки другого человека.