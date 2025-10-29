«Он перестал верить даже нам». Что случилось в семье — и почему это называют «синдромом вербовки»?

Сотрудники Отдела МВД России «Зарайский» ГУ МВД России по Московской области подготовили рекомендации для граждан, чьи родственники стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, сообщил REGIONS.

Специалисты предупредили, что нередко злоумышленники используют различные психологические приемы. Как следствие, жертвы перестают верить даже близким людям. Под влиянием мошенников человек становится более тревожным. Его способность к критическому мышлению снижается. Оправдание действий преступников — один из признаков развития у жертвы так называемого «синдрома вербовки».

«На практике мы часто видим, что люди, находящиеся под воздействием мошенников, выглядят заторможенными и „загипнотизированными“. Они утрачивают связь с реальностью, перестают адекватно оценивать происходящее и не доверяют попыткам помощи со стороны семьи или правоохранительных органов», — отметили в ОМВД России «Зарайский».

Специалисты рекомендуют близким жертвы мошенников отказаться от обвинений. Важно продемонстрировать желание стать союзником в решении проблемы. Любые предположения стоит аргументировать выписками со счетов, скриншотами операций, справками или мнением сотрудника банка. Родным рекомендовано оперативно сохранять любые доказательства: скачивать документы, делать скрины экранов, запоминать номера телефонов. Цифровые следы могут быть приобщены к расследованию преступлений злоумышленников.

В некоторых случаях человек угрожает себе или окружающим. В подмосковной полиции призвали обращаться в экстренные службы по номеру 112 или 102.

Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры ищут девушку из Пикалево, которая могла стать жертвой телефонных мошенников.