Полиция и волонтеры ищут девушку из Пикалево, которая могла стать жертвой телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются масштабные поиски 21-летней Дарины, которая пропала без вести в ночь на 24 октября. По одной из версий, девушка могла стать жертвой преступной схемы: ее родные предполагают, что она ушла из дома в городе Пикалево под влиянием телефонных аферистов, передает «Фонтанка».

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в среду, 29 октября, злоумышленники могли не только склонить девушку к бегству, но и довести ее до Санкт-Петербурга, где заселили в арендованную квартиру и изолировали от внешнего мира. Ситуацию усугубляет то, что с момента исчезновения связаться с Дариной не удалось, а ее близкие начали получать от неизвестных тревожные звонки с угрозами и требованиями денег.

Дарина имеет худощавое телосложение, рост около 173 см. У нее темно-русые волосы и зелено-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в темное пальто, черные джинсы и сапоги, при себе у нее был черный рюкзак. Всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам горячей линии отряда «ЛизаАлерт».

