«Он сам приплыл по Оке»: исцеляющий от недугов синий камень предлагают найти туристам в Подмосковье

Согласно данным издания, в финальной стадии конкурса были представлены 360 инициатив из 59 российских регионов и Белоруссии. Победивший маршрут «Нагорная Дубрава» пролегает в окрестностях села Белые Колодези. Протяженность оборудованной тропы составляет примерно 10 километров — это просторная лесная дорога, следующая вдоль берегов Оки. Первопроходцы тропы получают возможность исследовать реликтовый лесной массив и источник, возраст которого исчисляется тысячелетиями. Природный отдых здесь дополняется квестом по поиску загадочного волшебного камня.

«Говорят, в этих местах когда-то лежал таинственный Синий Камень — огромный, теплый даже в лютые морозы, он сам приплыл по Оке и дарил исцеление каждому, кто к нему прикасался с чистым сердцем. Но камень исчез при загадочных обстоятельствах. С тех пор верят, что Синий Камень до сих пор скрыт где-то в глубине Нагорной Дубравы, а родник продолжает помогать тем, кто приходит с добрыми мыслями», — рассказал руководитель туристического клуба «Ковчег» Сергей Фокин.

Четыре туристических проекта из Коломны вышли в финал национального конкурса «Маршрут года». В номинации на лучший пешеходный маршрут свои шансы пробует «Нагорная Дубрава». Конкуренцию ему составляют местные проекты: велосипедный «Колесо истории Коломенского края», семейный тур «Ароматур в Коломну» и этнографический маршрут «По следам этнографии Коломны». Имена победителей XII Всероссийской премии объявят в Перми с 13 по 15 ноября.

«Один из наших номинантов — уникальный маршрут, разработанный при поддержке Фонда Президентских грантов. „Нагорная Дубрава“ — это не просто прогулка, а настоящее приключение по местам, где встречаются редкие растения, древние овраги и загадочные истории», — отметил Сергей Фокин.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья дали имя соблазнительной скульптуре учительницы.