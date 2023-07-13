«Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью», - уверен генерал Вальдемар Скшипчак

Во время саммита НАТО лидеры стран не дали никаких гарантий Украине, что она будет принята в альянс. Этим политики обрекли Украину на полное уничтожение, ведь отсутствие приглашения в НАТО – это знак ее незащищенности.

Сейчас в контрнаступление идет Украина, но уже осенью ситуация изменится и будут наступать российские военные. Тогда шансов у Владимира Зеленского изменить ситуацию уже не будет.

Также в ходе саммита стало понятно, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией будет и дальше продолжаться. Негласно в НАТО дали понять, что всем выгодно, чтобы Киев вел военные действия. Жителям не дали даже простонадежды.