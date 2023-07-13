«Она будет кровоточить»: польский генерал рассказал, что произойдет с Украиной осенью
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В интервью радио RMF FM бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак подвел итоги саммита НАТО.
«Мы обрекаем Украину на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью», - уверен генерал Вальдемар Скшипчак
Во время саммита НАТО лидеры стран не дали никаких гарантий Украине, что она будет принята в альянс. Этим политики обрекли Украину на полное уничтожение, ведь отсутствие приглашения в НАТО – это знак ее незащищенности.
Сейчас в контрнаступление идет Украина, но уже осенью ситуация изменится и будут наступать российские военные. Тогда шансов у Владимира Зеленского изменить ситуацию уже не будет.
Также в ходе саммита стало понятно, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией будет и дальше продолжаться. Негласно в НАТО дали понять, что всем выгодно, чтобы Киев вел военные действия. Жителям не дали даже простонадежды.