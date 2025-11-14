«Она спровоцировала меня на это»: 16-летний россиянин рассказал, почему убил свою бабушку

Консультант кемеровского районного суда проинформировал, что 16-летний подросток, которого подозревают в убийстве собственной бабушки, заключен на время расследования под стражу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Срок действия меры пресечения закончится через два месяца.

По версии следствия, подросток приехал в гости к бабушке. Вместе они приготовили ужин. Во время еды распивали спиртные напитки, беседовали. Конфликт произошел ночью. По словам внука, около двух часов ночи женщина легла в кровать. Она предъявляла по отношению к молодому человеку разные претензии, требовала покинуть ее дом, использовала нецензурную лексику.

По версии сотрудников правоохранительных органов, молодой человек разозлился. Чувствуя гнев, он схватил нож и нанес бабушке, которая лежала в кровати, удар в спину. Женщина погибла. Во время допроса у подростка спросили, мог ли алкоголь повлиять на его раздражительность. Подросток ответил, что хотел убить бабушку.

«Отвечая на вопрос, повлияло ли алкогольное опьянение на ваши действия, подросток ответил: "Нет, не повлияло, я хотел убить бабушку, поскольку она меня сильно разозлила своими грубыми высказываниями и оскорблениями, если бы она не оскорбляла меня, то я не убил бы ее, она спровоцировала меня на это"», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Консультант рассказала, что подросток не учился и не работал. Из школы прислали негативную характеристику. При принятии решения о мере пресечения суд учел все факторы.

