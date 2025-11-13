Подельник матери двоих детей из Карпинска, помочившейся на жертву, ушел на СВО

В Свердловской области фигурант громкого уголовного дела об издевательствах над 24-летней Анастасией Поляковой сумел избежать наказания, заключив контракт для участия в спецоперации. Речь идет о жителе Карпинска Виталии, который снимал на видео жестокую расправу над потерпевшей, передает Ura.ru.

Инцидент, ставший основой для уголовного преследования, произошел в конце мая в Карпинске. По данным следствия, другую местную жительницу, Наталью Бродовикову, обвиняют в том, что она избила Полякову и помочилась ей на лицо.

Женщина объясняла свои действия тем, что хотела «наказать» Анастасию за якобы демонстрацию груди несовершеннолетнему мальчику. Виталий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснял весь процесс унижения на видео, которое позже стало достоянием общественности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографии. После заключения под домашний арест он нарушил условия режима, и его перевели в СИЗО. Однако, как сообщил источник, близкий к следствию, «там он заключил контракт и отправился на фронт. По неподтвержденной информации, Виталий погиб».

Уголовное преследование в отношении Виталия было прекращено. В то же время материалы в отношении Натальи Бродовиковой, которой вменяют насильственные действия сексуального характера, уже направлены в городской суд. Дата слушаний по ее делу пока не назначена.

Ранее сообщалось, что убивший мать и ребенка житель Серова избежал тюрьмы и отправился на СВО.