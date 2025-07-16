«Она вытекает под землю»: в Донецке сложилась критическая ситуация с подачей воды

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире радио Sputnik рассказал , что в Донецке сложилась критическая ситуация с подачей воды.

Александр Кофман пояснил, что причин катастрофической ситуации несколько. С одной стороны, в республике построили водовод, который питает воду с Дона. Подача воды по нему ограничена. Однако даже если бы подача воды была реализована на 100% от потребностей населения, вода все равно не поступала бы в квартиры к людям.

По словам Кофмана, в Донецке на 98% изношены коммуникации. Проблема актуальная для всех районов большого населенного пункта.

«Т. е. сколько бы воды ни поступало, она вытекает под землю», — в эфире радио Sputnik рассказал Кофман.

Александр Кофман рассказал, что представители коммунальных служб работают над устранением проблемы, в том числе проводят ремонтные работы и при необходимости производят замену труб. Однако из-за большого объема работы достичь полного устранения проблемы не стоит ждать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополья вынуждены годами жить без подачи воды.