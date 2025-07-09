Летнее обезвоживание: жители Ставрополья годами живут без воды

В Ставрополье на протяжении многих лет не решается проблема с бесперебойным водоснабжением в квартиры местных жителей. Летом люди вынуждены запасаться водой в тазиках и кастрюлях, оставляя жалобы в чатах местной власти, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, жалобы оставляют жители многих населенных пунктов региона. В водоканале регулярно отчитываются о замене труб. Дозвониться операторам компаний и филиалов практически невозможно. Если диспетчер и отвечает, что связывает отсутствие воды с жарой.

По данным издания, в 2024 году на массовые жалобы жителей региона обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин. Ведомство рассматривало несколько дел. Сотрудники задержали некоторых представителей краевого Водоканала и его филиалов. Вскоре назначили нового генерального директора. По информации издания, по итогам 2024 года чистая выручка компании составила 9,5 млрд руб. По сравнению с прошлогодними показателями она выросла на 25%. Чистая прибыль достигла 238,4 млн руб.

Жители продолжают оставлять жалобы, отметило издание. В некоторых районах воду дают исключительно ночью, причем не каждую. В других — воды нет неделями.

«Уже который день в Кисловодске проблемы с водой, и холодной, и тем более горячей. Мэр молчит, администрация тоже, только Водоканал штампует просроченные ответы. Люди оставлены один на один с проблемой с водой в такую жару! Разве так можно?» — отметила жительница региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажирам общественного транспорта раздадут воду.