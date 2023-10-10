«Они дикие»: Глава Железноводска Евгений Бакулин удивлен поведением туристов

Глава Железноводска Евгений Бакулин стал свидетелем, как туристы поднимали с земли каштаны и ели их. Спикер обратился к отдыхающим через интернет-мессенджер, сообщает newstracker.ru .

«Они дикие, это может привести к отравлению», — обратился к подписчикам мэр в аккаунте интернет-мессенджера

Евгений Бакулин заметил, как туристы поднимались по лестнице, которая ведет в местный парк, поднимали каштаны и ели их. Это происходило неоднократно, в частности, вчера вечером и сегодня утром. Он признался, что увиденное шокировало его. Глава Железноводска написал, что насколько ему известно, каштаны, которые растут в России, дикие. Значит, они несъедобные.

«Воздержитесь от того, чтобы есть наши каштаны», - глава Железноводска Евгений Бакулин обратился к туристам

Евгений Бакулин призвал людей не есть, не пробовать и даже не жевать каштаны во избежание отравления организма. При этом в некоторых странах действительно растут деревья, плоды которых можно употреблять в пищу. Такие каштаны можно встретить в Грузии и Азербайджане. Глава Железноводска призвал туристов оберегать себя.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают, можно ли есть российские каштаны. Одни пользователи отмечают, что нет. Кто-то пишет, что на юге России растут каштаны, которые можно употреблять в пищу. Некоторые россияне утверждают, что конский каштан используют для лечения людей и животных. Именно он преимущественно и растет в городах РФ.