«Они используют войну»: Трамп заявил, что сейчас самое время провести на Украине выборы

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico высказал мнение, что сейчас настал тот период, когда на Украине необходимо провести выборы президента, сообщило РИА Новости.

Американский лидер высказал мнение, что в настоящее время на Украине все не особо хорошо. Политик считает рациональным проведение выборов. У граждан страны должен быть выбор, кто будет представлять интересы Украины.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал Трамп в интервью изданию Politico.

Трамп также затронул тему мирного урегулирования конфликта. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского ознакомиться с предложением американской стороны о том, на каких условиях можно завершить вооруженный конфликт. Лидер считает, что на протяжении всего времени преимущество было у России. Кроме того, это преимущество большое и сильное. Американский президент допустил, что в один момент победа начнет определяться размером.

«Ему (президенту Украины. — Прим. ред.) придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — подчеркнул Трамп.

Американский мирный план состоит из 27 пунктов, которые условно разделены на четыре блока. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на прошлой неделе в Кремле представили свое видение того, как сторонам прийти к миру. На данный момент между политиками есть некоторые разногласия.

Ранее сообщалось, что большинство в США видят путь к миру через уступки Украины.