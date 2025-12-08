Согласно новому исследованию, более половины граждан Соединенных Штатов полагают, что для прекращения боевых действий Киеву необходимо согласиться на передачу части своих территорий.

Данные масштабного опроса, проведенного социологической службой Harvard CAPS-Harris, демонстрируют сдвиг в общественных настроениях.

51% американцев убеждены, что территориальные компромиссы со стороны Украины являются необходимой ценой за установление мира. При этом значительная часть общества — две трети респондентов — одобряет дипломатические инициативы экс-президента Дональда Трампа, направленные на поиск соглашения между конфликтующими сторонами. Эти цифры указывают на растущее желание американского электората увидеть конфликт разрешенным дипломатическим, а не военным путем.

Ранее сообщалось о том, что РФ в стратегии США по Украине отмечает переосмысление установок.