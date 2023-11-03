Белорусская АЭС была построена с целью экспорта электроэнергии в соседние страны из ЕС. Теперь прошло время и тактика изменилась. Александр Лукашенко отметил, что необходимо сотрудничать с теми странами, с которыми республике будет выгоднее всего. Потенциальные покупатели - Латвия и Литва.

Александр Лукашенко в рамках обсуждения темы поставок электроэнергии обсудил конфликт на Украине. Политик уверен, что после завершения СВО Киев не будет нужен ни Западу, ни США. В итоге Белоруссии и России придется помогать Украине и оказывать помощь в восстановлении критически важных объектов.

«Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы», - высказал мнение президент Александр Лукашенко

Президент Лукашенко отметил, что данную тему неоднократно обсуждали с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры уверены, что странам еще придется объединять усилия для оказания помощи Украине.

«Они придут к нам за помощью», - Александр Лукашенко уверен, что украинцы сами попросят помощь

Объем работ будет большим. В первую очередь необходимо будет восстановить экономику.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».