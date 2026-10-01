Почти 2 тыс. водителей в Подмосковье оштрафовали за неправильную парковку во дворах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

По итогам сентября 2026 года в Подмосковье к административной ответственности за нарушения правил парковки на придомовых территориях привлекли более 1,5 тыс. собственников транспортных средств. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности сумма наложенных штрафов превысила 5,9 млн рублей. В числе выявленных нарушений оказались размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями, размещение авто, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки, а также на детской или спортивной игровой площадке.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сервис позволяет оперативно сообщать о нарушителях, которые оставляют свои авто на газонах, детских площадках, мешают проезду спецтехники, а также выбрасывают мусор в неположенном месте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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