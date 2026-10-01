Подмосковная спортсменка стала призером на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
Спортсменка Подмосковья стала призером чемпионата России по прыжкам на лыжах
Фото: [Федерация прыжков на лыжах с трамплина]
Подмосковная спортсменка Ирина Аввакумова (областной Центр олимпийских видов спорта) стала бронзовым призером на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит с 28 сентября по 4 октября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила на трамплине К-95 среди женщин. На первом месте оказалась спортсменка из Санкт-Петербурга, на втором — представительница Магаданской области.
Состязания проходят на комплексе трамплинов «Русские горки» в Сочи, они собрали сильнейших спортсменов страны. Турнир проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».
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