«Пока остается мечтами и планами на бумаге»: политолог оценил перспективы маршрута через Армению

Новый логистический маршрут, пролегающий через Армению, в теории способен принести Еревану ощутимые экономические и геополитические выгоды. Однако нынешнее руководство страны, ориентированное на Вашингтон, вряд ли решится на реализацию такого проекта. Такое мнение в беседе высказал политолог Дмитрий Родионов, сообщает ВФокусе Mail.

По его словам, подобный проект «мог бы стать интересной альтернативой для Еревана», но ключевой вопрос упирается в то, чьи интересы отстаивают действующие армянские власти. Эксперт добавил, что-то же самое справедливо и в отношении Баку с Анкарой — они также не заинтересованы в этом сценарии.

«Если они полностью присягнули Соединенным Штатам, а многие именно так расценили прошлогоднюю поездку Никола Пашиняна в Вашингтон, то те им просто не дадут этого сделать», — пояснил эксперт.

«Даже если бы в Ереване были суверенные власти, готовые реализовать этот проект, он не смог бы сдвинуться с места до тех пор, пока на него не дала бы согласие Грузия. А Грузия, в свою очередь, не даст его, добиваясь решения вопроса не в пользу независимых республик — Абхазии и Южной Осетии, признанных Россией, а в свою пользу», — подчеркнул эксперт.

Родионов напомнил и о втором серьезном препятствии — позиции Тбилиси. В нынешних условиях, когда стороны не признают друг друга и не могут согласовать порядок пересечения границы, говорить о проекте можно лишь в высшей степени гипотетически.

По информации СМИ, речь идет о так называемом «Пути Путина» — инициативе, предполагающей возобновление транспортного сообщения между Россией, Грузией и Арменией. Ключевая особенность проекта в том, что маршрут должен пройти через территорию Абхазии.

Для Еревана такой сценарий, по оценкам аналитиков, способен обернуться серьезным преимуществом: он открывает альтернативу нынешним логистическим путям, которые зависят от состояния грузино-российских отношений и загруженности единственной действующей сухопутной артерии — Военно-Грузинской дороги.

«Пока что мы слышим лишь экспертные заключения, но они исходят не от тех, кто вроде бы должен этим заниматься, не от официальных лиц. Поэтому все это пока остается мечтами и планами на бумаге», — заключил политолог Родионов.

Ранее эксперт Ниязов высказал мнение, что Пашинян добивается инвестиций в модернизацию ЮКЖД, а шансов мало.