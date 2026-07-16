После похорон все заблокируют? Как семья может лишиться фото, денег и аккаунтов умершего

После смерти человека его цифровая жизнь не исчезает: в облаке остаются фотографии и документы, в Сети — сайты, домены, кошельки, платные подписки и монетизируемые блоги. Однако родственники могут так и не получить к ним доступ. Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что можно передать по наследству и почему пароли нельзя вписывать в завещание.

По словам эксперта, отдельного закона о «цифровом наследстве» в России пока нет. Такие активы переходят наследникам по общим нормам Гражданского кодекса — как имущество, имущественные права и обязанности. Фотографии, тексты и видео могут наследоваться как файлы и объекты авторского права. Но с перепиской все сложнее: право на тайну связи и личную жизнь после смерти не превращается в обычное имущество.

«Сервисы, как правило, отказываются раскрывать переписку наследникам, ограничиваясь возможностью отключить аккаунт, даже если представлены свидетельство о смерти и документы наследников», — пояснил Виноградов.

Поэтому семейный фотоархив формально может принадлежать наследникам, но без пароля или заранее настроенного механизма доступа получить его нередко невозможно.

Домены, сайты, электронные кошельки, рекламные кабинеты, криптовалюта и приносящие доход страницы также могут войти в наследственную массу. Однако платформы требуют нотариальные документы и соблюдение собственных правил. С криптовалютой риск особенно велик: без ключа доступ к активу фактически теряется, даже если юридически он признан имуществом.

«С точки зрения действующего права включать цифровые активы в завещание не просто можно, но и целесообразно: отдельным пунктом можно указать, кому перейти должны права на аккаунты, домены, сайты, криптовалюту, электронные кошельки, архивы фотографий и документов, а также права на контент», — заявил профессор.

Там же можно прописать, какие страницы следует удалить, а какие сохранить. При этом сами пароли, резервные коды и ключи вписывать в текст завещания опасно. Лучше заранее составить отдельный защищенный перечень, назначить доверенного человека и использовать предусмотренные сервисами функции передачи доступа после смерти, иначе ценная цифровая жизнь может остаться существовать в интернете, но навсегда закрыться даже для самых близких.

Эксперт по кибербезопасности Олег Кузнецов предупредил, что старый смартфон, который больше не получает обновлений безопасности, превращается в уязвимую точку доступа к банковским картам, фотографиям и переписке — найденные уязвимости никто не закрывает, и хакеры могут использовать их для кражи данных. Даже замена аккумулятора или экрана не спасает, если производитель официально исключил модель из списка поддерживаемых.