Онколог Клочков рассказал об особенностях злокачественной шишки на шее

Врач-эндокринолог Ольга Павлова отметила, что обнаружить на теле новообразование не всегда получается в домашних условиях. Чаще всего различные шишки находят во время приема у доктора или во время исследований. Онколог Николай Клочков высказал мнение, что иногда пациенты все же замечают изменения на своей кожи.

По мнению онколога Клочкова, женщины чаще всего замечают шишки на шее во время макияжа, а мужчины — во время бритья. Эксперт напоминает о важности посещения доктора для консультации в случае любых изменений кожи и тела. Он отметил, что особенно важно проявить бдительность, если шишка движется при глотании.

«Фокус в том, что она движется вверх и вниз, когда вы глотаете. Большинство других шишек не двигаются», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что онколог Каприн рассказал, кого допустят к проверке новой онковакцины «ЭнтероМикс».