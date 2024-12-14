Онколог Каприн рассказал, кого допустят к проверке новой онковакцины «ЭнтероМикс»

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в связи с большим количеством вопросом о предстоящей клинической проверке онковакцины «ЭнтероМикс» в своем телеграм-канале опубликовал подробную информацию о предстоящем исследовании.

Онколог написал, что к проверке будут допущены пациенты в возрасте от 18 до 75 лет. Гендерная принадлежность значения не имеет. В группу испытуемых войдут те пациенты, которым по каким-либо показаниям запрещено хирургическое вмешательство. Кроме того, в группу примут людей, которым не помогают стандартные методы лечения болезни или их общее состояние здоровья по шкале ECOG соответствует показателю 0–2.

«Гистологически подтвержденный диагноз солидной опухоли (опухоли головы и шеи, рак легкого, опухоли средостения, рак молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичные опухоли ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланома кожи и слизистых)», — уточнил онколог Каприн.

Онколог написал, что во время исследования важно оценить фармакокинетику препарата, созданного на основе энтеровирусов. Экспертам важно установить, является ли он безопасным, как организм переносит вакцину. На данный момент дата, когда можно подать заявку на участие в проверке, не установлена. Андрей Каприн попросил следить за информацией в официальных источниках.

Медик выразил надежду, что в будущем препарат поможет многим людям облегчить процесс лечения солидных опухолей.

Ранее сообщалось, что новая вакцина от рака будет бесплатной для всех россиян.