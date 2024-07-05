Онколог-маммолог Сафронова: УФ-излучение повреждает ДНК в клетках кожи

Онколог-маммолог клиники «Будь Здоров» Виктория Сафронова призвала россиян максимально ограничить время пребывания на солнце во время аномальной жары, выявлять на теле странные пятна и своевременно проходить профилактические осмотры, сообщает inkazan.ru .

«Чем меньше человек находится на солнце, тем лучше. Людям со светлой кожей (1, 2 тип по Фитцпатрику) нужно быть особенно осторожными», — пояснила собеседница.

В течение дня солнце греет по-разному. В пиковое время эксперт рекомендует при возможности не выходить на улицу. Тем, кто не может воспользоваться рекомендацией, стоит придерживаться общеизвестных правил — носить легкую закрытую одежду и наносить солнцезащитные кремы. В противном случае увеличивается риск развития рака кожи.

«УФ-излучение повреждает ДНК в клетках кожи, что может привести к мутациям и, в дальнейшем, к развитию рака», — пояснила Inkazan специалист.

Эксперт также призвала россиян не посещать солярии. После отдыха в солнечных странах надо внимательно следить за кожей. Если появились пятна, важно как можно скорее обратиться к доктору. Проверять кожу на наличие пятен и новых родинок необходимо не только после отпуска. Также не стоит игнорировать рекомендации регулярных профилактических осмотров.

Врач-дерматолог клиники «Будь Здоров» Антон Самойлов также рекомендует сократить выход на улицу в пиковое время (с 11:00 до 16:00) и пользоваться средствами с SPF. В составе косметических средств желательно наличие антиоксидантов и пантенола. При выборе декоративной косметики стоит обращать внимание на состав. Минеральные масла нежелательны.

«SPF 15 подойдет для использования в городе. SPF 30 и 50 — подойдет для пляжа, нахождения на открытом солнце», — посоветовал Самойлов.

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