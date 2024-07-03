Жителям Подмосковья напомнили об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московский области Виталий Холдин напомнил жителям региона, почему в жаркую погоду особенно опасно употреблять алкогольные напитки.

По словам врача, в жару в целом увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и организм быстрее теряет влагу. Поэтому можно быстро опьянеть даже от небольшой дозы спиртного. При этом интоксикация становится более выраженной.

Из-за алкоголя усиливается состояние обезвоживания. В результате организм может испытать нехватку жидкости для потоотделения. Это приводит к нарушению процесса естественной терморегуляции и, как следствие, увеличению риска получения теплового удара.

Помимо этого, обезвоживание опасно тем, что при нем повышается риск образования тромбов. Это может стать причиной инсульта.