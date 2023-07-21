ООН: На Запорожской АЭС критическая ситуация, спровоцированная разрушением Каховской ГЭС

На заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло рассказала, что на территории Запорожской АЭС сложилась критическая обстановка, которая в первую очередь вызвана разрушением Каховской ГЭС и дальнейшем подтоплением территорий, пишет агентство « РИА Новости ».

Разрушение Каховской ГЭС негативно отразилось на развитии сельского хозяйства на территориях Украины. Проведение работ усугубляется минированием полей и боеприпасов, которые не разорвались во время падения. Подтопление стало дополнительной проблемой. 600 тысяч гектаров до сих не требуют орошения. Такими данными поделились в министерстве сельского хозяйства Украины.

Особенное беспокойство вызывает у ООН ситуация относительно работы Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ мониторят наличие охлаждающей воды для работы станции.