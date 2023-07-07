ООН: США не собираются передавать Украине кассетные боеприпасы

В пятницу, 6 июля, на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак прокомментировал информацию о передаче США Украине кассетных боеприпасов, пишет агентство « РИА Новости ».

В ходе брифинга стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает принятую Конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. Это означает, что он не приемлет передачу подобных боеприпасов в зону вооруженного конфликта. Конвенцию приняли 15 лет назад. Антониу Гутерриш призывает и дальше придерживаться всех рекомендаций, указанных в данных соглашениях.

Ранее американские СМИ заявили, что США намерены передать Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены для использования в зонах вооруженных конфликтов.