«Уплыл грунт — я чуть не вылетел с трассы»: водители пожаловались на провалы на платной дороге «Восток М-12»

Водители пожаловались на провалы, появившиеся в дорожном полотне на участке Дюртюли — Ачит, который входит в состав скоростной платной трассы «Восток М-12». Весеннее снеготаяние, как считают очевидцы, обнажило проблемы, которые требуют оперативного вмешательства, сообщил properm.ru.

«Уплыл грунт, основание дороги, в четырех местах. Люди из-за этого попадают в аварии. Я сам лично чуть не улетел с трассы», — пишет в паблике автолюбитель.

Как пояснили Properm.ru в компании «Автодор», специалисты Казанского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги» действительно зафиксировали неровности покрытия проезжей части на этом участке. Проверка проводилась после того, как сошел снежный покров.

По информации от представителей «Автодора», подрядным организациям уже велели устранить обнаруженные нарушения. Однако приступить к работам по ликвидации просадок они смогут не раньше, чем позволит погода. Как уточняется, ремонт будет выполняться в рамках гарантийных обязательств — это значит, что для водителей дополнительные расходы на исправление дефектов не лягут.

«Перед участками дорог, на которых имеются просадки верхнего слоя покрытия, установлены временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о дефектах. Установлена временная схема организации дорожного движения, включая знаки 3.24 „Ограничение максимальной скорости“ со ступенчатым снижением скорости 90, 70, 50 км/ч. Обеспечен безопасный проезд транспортных средств по данному участку дороги», —пояснили Properm.ru в компании «Автодор».

В компании также обратились к автомобилистам с просьбой. Водителей попросили быть предельно внимательными на проблемном участке и неукоснительно соблюдать требования установленных дорожных знаков, которые предупреждают о неровностях.

Ранее сообщалось, что в Кемерове инспекторы признали выбоину на дороге причиной ДТП, в результате которого машина с двумя женщинами вылетела с дороги и перевернулась.