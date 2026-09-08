Россиянка пожаловалась на шумных соседей в паблике и сама заплатила штраф в ₽30 тыс.

В Прокопьевске местную жительницу привлекли к ответственности за публикацию в социальных сетях, которая обернулась для нее серьезными финансовыми потерями. 37-летняя женщина в одном из городских пабликов пожаловалась на многодетную семью из переулка Труда. По ее словам, горожане постоянно нарушают тишину громкой музыкой, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, в посте россиянка упомянула, что сотрудники полиции игнорируют ее обращения и никак не реагируют на нарушения. Однако после проверки, проведенной стражами порядка, выяснилось: женщина в полицию с подобной жалобой не обращалась. Подобный факт стал основанием для составления протокола о злоупотреблении свободой массовой информации. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде административного штрафа в размере ₽30 тыс.

«Она приехала в гости к родственнице, услышала музыку, исходящую из соседнего дома, и решила опубликовать информацию об этом в сети Интернет, не обращаясь в полицию», – сказали в МВД.

По данным издания, не осталась без внимания и семья, на которую поступила жалоба. 38-летнюю мать привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ей напомнили, что воспитание детей должно проходить в надлежащих условиях. Материалы также переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Таким образом, публикация в соцсетях привела к штрафам и разбирательствам сразу для двух сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что за хранение заготовок в подвале грозит штраф до ₽15 тыс.