Медведева призналась, что не смогла бы возобновить карьеру по примеру Трусовой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева в программе «Добротур» призналась, что не смогла бы возобновить карьеру, как это сделала Александра Игнатова (Трусова).

Трусова вернулась на лед после четырехлетнего отсутствия и рождения ребенка. Российская фигуристка блестяще выступила на турнире Kinoshita Group Cup в Японии, где завоевала серебряную медаль, уступив лишь чемпионке мира среди юниоров Мао Шимаде.

«Преклоняюсь перед Сашкой, конечно, не просто величайшей спортсменкой, но и величайшей женщиной. Задумывалась я сама о возвращении? Чуть-чуть. Но нужно все равно рационально себя оценивать. В ситуации моего здоровья это невозможно», — сказала Медведева.

Российские фигуристы в новом сезоне получили возможность вернуться на международную арену в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что Владислав Дикиджи и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский оказались первыми в списке запасных на участие в Гран-при.