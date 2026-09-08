Рост на 5–7%: глава РОАД Алексей Подщеколдин оценил перспективы авторынка РФ

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2026 года могут вырасти на 5–7% по сравнению с 2025 годом и достигнуть отметки в 1,5 миллиона реализованных машин. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Несмотря на умеренно положительную динамику, эксперты отмечают, что сдерживающих факторов на рынке сейчас больше, чем стимулирующих. Главными барьерами остаются высокие процентные ставки по автокредитам и удорожание импорта из-за ослабления рубля. Об этом информирует Газета.Ru.