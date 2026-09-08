Рост на 5–7%: глава РОАД Алексей Подщеколдин оценил перспективы авторынка РФ
РОАД спрогнозировала продажи 1,5 млн новых авто в РФ по итогам 2026 года
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2026 года могут вырасти на 5–7% по сравнению с 2025 годом и достигнуть отметки в 1,5 миллиона реализованных машин. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Несмотря на умеренно положительную динамику, эксперты отмечают, что сдерживающих факторов на рынке сейчас больше, чем стимулирующих. Главными барьерами остаются высокие процентные ставки по автокредитам и удорожание импорта из-за ослабления рубля. Об этом информирует Газета.Ru.
Прогноз РОАД, финансовые барьеры и поведение покупателей
Ключевые показатели и тренды автомобильного рынка в 2026 году:
- Объемы продаж: В 2025 году в России было продано порядка 1,4 млн новых машин. Прогноз на 2026 год — около 1,5 млн авто (рост на 5–7%).
- Финансовые сдерживающие факторы: Кредиты остаются дорогими для большинства покупателей, несмотря на точечное смягчение условий. Ослабление курса рубля ведет к росту цен на импортные комплектующие и готовые ввезенные машины после таможенного оформления.
- Господдержка: Программы субсидирования продолжают работать для брендов АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ и Tenet, однако объем их влияния на рынок оценивается как ограниченный.
- Трансформация спроса: Покупатели реже посещают физические автосалоны, предпочтя первичный подбор машин через онлайн-платформы, но окончательное оформление сделок часто откладывается.