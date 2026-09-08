Обход Казахстана и Монголии: зачем РФ прямой железнодорожный стык с Синьцзяном
Коммерсантъ: Минтранс хочет разработать прямой ж/д коридор в КНР через Алтай
В Правительстве России началось обсуждение проекта Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай через 55-километровый участок границы Республики Алтай с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Новая магистраль разрабатывается во исполнение поручения президента для создания Среднего транспортного коридора. Проект призван создать прямую альтернативу южным морским маршрутам между Азией и Европой, а также конкурировать с Транскаспийским маршрутом (ТМТМ). Об этом сообщает газета Коммерсантъ.
Варианты трассировки и экономические риски проекта
Ключевые детали рассматриваемой Трансалтайской магистрали:
- Географическое положение: Участок пройдет по уникальной приграничной зоне в Республике Алтай между Казахстаном и Монголией напрямую в КНР.
- Маршруты трассировки: Рассматриваются 4 варианта соединения. Начальными точками в РФ могут стать Бийск (2 варианта), Таштагол (Западно-Сибирская ЖД) или Абаза (Красноярская ЖД). Конечной точкой в Китае выбрана станция Авэйтань.
- Цель коридора: Перехват грузопотоков, идущих в обход России по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ), и сокращение плеча доставки товаров между Азией и Европой.
- Оценки аналитиков: Проект пока не имеет точных сроков и финансово-экономической оценки. Эксперты выражают сомнения в окупаемости триллионных инвестиций в горную инфраструктуру исключительно за счет перспективного экспорта угля.