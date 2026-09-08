Обход Казахстана и Монголии: зачем РФ прямой железнодорожный стык с Синьцзяном

В Правительстве России началось обсуждение проекта Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая обеспечит прямой выход в Китай через 55-километровый участок границы Республики Алтай с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Новая магистраль разрабатывается во исполнение поручения президента для создания Среднего транспортного коридора. Проект призван создать прямую альтернативу южным морским маршрутам между Азией и Европой, а также конкурировать с Транскаспийским маршрутом (ТМТМ). Об этом сообщает газета Коммерсантъ.