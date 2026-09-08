Отмена льгот для богатых: в Госдуме предлагают пересмотреть предельные базы взносов

Депутат Сергей Миронов заявило о необходимости пересмотра пенсионных гарантий в России и установлении коэффициента замещения утраченного заработка на уровне не менее 40%. По словам политика, текущее соотношение пенсий к прежним доходам граждан упало ниже 24%, хотя в 2018 году оно составляло 32%. Для финансирования выплат парламентарий предложил изменить шкалу страховых взносов, сделав ее прогрессивной или единой для всех категорий доходов. Об этом сообщает ТАСС.