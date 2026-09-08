Отмена льгот для богатых: в Госдуме предлагают пересмотреть предельные базы взносов
ТАСС: Миронов предложил гарантировать пенсию в размере 40% от зарплаты
Депутат Сергей Миронов заявило о необходимости пересмотра пенсионных гарантий в России и установлении коэффициента замещения утраченного заработка на уровне не менее 40%. По словам политика, текущее соотношение пенсий к прежним доходам граждан упало ниже 24%, хотя в 2018 году оно составляло 32%. Для финансирования выплат парламентарий предложил изменить шкалу страховых взносов, сделав ее прогрессивной или единой для всех категорий доходов. Об этом сообщает ТАСС.
Ключевые тезисы инициативы по изменению пенсионной системы
Основные предложения и аргументация Сергея Миронова:
- Нижняя планка выплат: Пенсия по старости должна составлять не менее 40% от прежнего официального заработка человека (согласно нормам Конвенции МОТ).
- Динамика снижения гарантий: Если в 2018 году коэффициент замещения находился на уровне 32%, то к настоящему моменту показатель сократился до менее чем 24%.
- Реформа страховых взносов: Предлагается отменить сниженную ставку отчислений (15,1%), которая сейчас применяется к зарплатам выше единой предельной базы, и ввести единый тариф либо прогрессивную шкалу.
- Источник финансирования: Увеличение взносов с высоких заработков позволит собрать в бюджет дополнительные средства для компенсации и доплат пенсионерам до целевого порога в 40%.