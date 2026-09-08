Гранты и исчезновение: что на самом деле случилось с семьей предпринимателя Усольцева

Версия о том, что семья Усольцевых могла покинуть Красноярский край на частном вертолете, является несостоятельной из-за строгих правил контроля воздушного пространства и высоких шумов при взлете. Об этом 8 сентября сообщила заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова. По ее словам, несанкционированный полет грозит пилоту лишением лицензии, а не заметить появление воздушного судна жители ближайших поселков не могли. Семья предпринимателя Сергея Усольцева вместе с женой и дочерью пропала в районе Минской петли еще в сентябре 2025 года, и их поиски до сих пор не принесли результатов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.