Гранты и исчезновение: что на самом деле случилось с семьей предпринимателя Усольцева
Авиадиспетчер Комиссарова: семья Усольцевых не могла улететь на вертолете
Версия о том, что семья Усольцевых могла покинуть Красноярский край на частном вертолете, является несостоятельной из-за строгих правил контроля воздушного пространства и высоких шумов при взлете. Об этом 8 сентября сообщила заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова. По ее словам, несанкционированный полет грозит пилоту лишением лицензии, а не заметить появление воздушного судна жители ближайших поселков не могли. Семья предпринимателя Сергея Усольцева вместе с женой и дочерью пропала в районе Минской петли еще в сентябре 2025 года, и их поиски до сих пор не принесли результатов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Аргументы эксперта и текущий статус поискового дела
Ключевые детали заявления авиадиспетчера и хронология поисков:
- Контроль полетов: Любой вылет воздушного судна требует обязательной предварительной подачи заявки в авиационные службы. Пилоты не рискуют лицензией ради нелегальных рейсов без разрешения.
- Фактор шума: Вертолеты крайне редко появляются в районе Минской петли, поэтому звук работы двигателей и пролет над Тайгой неизбежно зафиксировали бы местные жители.
- Обстоятельства исчезновения: Глава семьи Сергей Усольцев (владелец лакокрасочного бизнеса) пропал вместе с женой и дочерью в сентябре 2025 года во время похода к горе Буратинка перед необходимостью отчитаться за освоение государственных грантов.
- Статус поисковых работ: Представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова заявила, что новые поисковые операции на данном этапе не планируются. Эксперты-туристы оценивают шансы найти пропавших как минимальные.